Passando a Limpo: Festival Conexas 2023 mostrará a tradição do bairro 'Garimpo' em Sete Lagoas, conta Aline Nery

O programa Passando a Limpo recebeu na manhã dessa sexta (13/10) Aline Nery, publicitária e uma das organizadoras do Festival Conexas 2023. A edição deste ano, a começar no próximo dia 27/10, será ambientada (e sediada) na vasta história e cultura do bairro Santa Luiza em Sete Lagoas, o tradicional "Garimpo".

Álvaro Vilaça, Aline Nery e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Aline Nery é uma renomada publicitária e líder da comunidade Conexas. Reconhecida como pioneira em diversas áreas, ela e sua equipe estão prestes a realizar o Festival Conexas, marcado para os dias 27, 28 e 29 de outubro e com localização no bairro Santa Luzia, largamente conhecido como Garimpo em Sete Lagoas. O evento promete um verdadeiro mergulho na economia criativa com uma rica programação que inclui palestras de alto nível, apresentações musicais, partidas de futebol, encontros com personalidades influentes e uma seleção gastronômica de dar água na boca.

O Festival Conexas é inspirado num evento de mesma natureza quer acontece em Santa Rita do Sapucaí (MG).

Aline Nery fala do principal motivo do Garimpo ser o tema central da edição deste ano do Conexas: "O Garimpo está no coração de Sete Lagoas, é um cristal". Ela complementa que não é um bairro muito extenso em área, mas riquíssimo em cultura, religião, esporte, gastronomia, serviços educacionais, obras sociais e personagens setelagoanos.

O festival começa no dia 27/10 (sexta-feira) e vai até domingo 29/10:



Aline conta que as 36 palestras, algumas simultâneas, vão abranger diferentes temas. Todas são gratuitas mediante inscrições no Sympla e quem participar tanto das palestras como dos outros eventos ganhará uma pulseira de identificação para que a organização do evento corra bem.

Para incentivar o consumo gastronômico dos atrativos do bairro, Aline Nery revelou que haverá uma lista de estabelecimentos espalhados pelo Santa Luzia para que o público possa escolher entre as diferente opções.

Outra modalidade de evento diferente serão as "contações" de história nas casas de próprios personagens do Garimpo. Quem quiser ouvi-las, poderá adquirir os ingressos que serão revertidos integralmente para esses moradores.

Aline Nery menciona que a programação ainda está aberta a receber expositores, artistas ou quem queira engrandecê-la ainda mais.

O Festival Conexas 2023 conta com o patrocínio da Multitécnica, SICOOB Credisete e Shopping Sete Lagoas e apoio da CDL e ACI de Sete Lagoas, SEBRAE e Senac. A organização é de Aline Nery e da Octohub Hub de Inovação.

Todos os detalhes do Conexas podem ser acompanhados no perfil do Instagram do evento: @festivalconexas.

Reveja o programa na íntegra: