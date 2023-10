Você já imaginou uma exposição onde você pode levar as fotografias para casa? Em Sete Lagoas, isso será uma realidade. A "Catira das Fotos" da Exposição "Garimpando Imagens" do Coletivo Interiorizar estará em destaque no Festival Conexas!

Foto: MARCILIO CAMARGOS/CATIRA GARIMPO

O Coletivo Interiorizar, um grupo de fotógrafos apaixonados pela arte, está pronto para apresentar a rica cultura e as histórias do Bairro Santa Luzia no Festival Conexas 2023. Sob a curadoria e organização da fotógrafa Renata Ataide, a exposição "Garimpando Imagens" promete ser uma celebração da comunidade, da cultura e da fotografia.

Sobre a Exposição e a "Catira das Fotos":

A exposição "Garimpando Imagens" consiste em 50 fotografias capturadas por 12 fotógrafos. Ela é um verdadeiro retrato da vida como ela é, destacando as tradições e a riqueza de detalhes que compõem o Bairro Santa Luzia, conhecido como o Garimpo, em Sete Lagoas. Com muitos olhares sobre o mesmo tema, a exposição se enriquece, oferecendo diversas perspectivas e interpretações dessa vibrante comunidade.

A "Catira das Fotos" é uma experiência interativa que convida a participar de uma divertida brincadeira, onde todos têm a oportunidade de trocar objetos especiais pelas fotografias da exposição. É um momento para exercer a criatividade e habilidade na negociação, pois na catira tudo é possível, desde uma foto por um poema, um bolo, um artesanato ou até mesmo uma receita de família!

Dias da Pré-Exposição e da Apresentação no Conexas:

- A pré-exposição acontecerá no Shopping de Sete Lagoas entre os dias 22 e 26 de outubro, onde os visitantes terão a oportunidade exclusiva de contemplar as fotos em primeira mão.

- A apresentação principal da Exposição ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de outubro, no coração do Bairro Santa Luzia (Garimpo), aguardando moradores e visitantes do Festival Conexas.

- O ponto alto será no domingo, dia 29 de outubro, no salão da igreja Santa Luzia, com a maior Catira de Fotos que a cidade já viu.

"Cada fotografia exposta é uma janela aberta para um momento, uma história, um sentimento que fazem do Garimpo um lugar único", menciona Valéria Bahia, uma das fotógrafas participantes.

Foto: RENATO MEDEIROS/CATIRA GARIMPO

Renata Ataide, co-fundadora do Coletivo Interiorizar, acrescenta: "Esta exposição é uma homenagem à comunidade do Bairro Santa Luzia, uma comunidade que prospera com base na solidariedade, na cultura e na tradição. Sabemos que boas lembranças ficam guardadas no coração e na memória, mas também é nossa missão encontrar meios para materializá-las em fotografia e compartilhá-las."

Realizado há 6 anos e liderado por Aline Nery e Tiago Pereiras, o Festival Conexas 2023 proporciona uma plataforma vital para esta exposição, que transcende a mera fotografia e se torna um verdadeiro tributo à identidade de Sete Lagoas. O Coletivo Interiorizar espera que mais festivais como o Conexas encontrem apoio e estabeleçam parcerias com artistas locais, pois a verdadeira magia acontece quando a comunidade se une em torno da arte.

Fotógrafos Participantes: Atila Kassius, Bruna Aguiar, Elizete Souza, Gisele Teixeira, Larissa Castro, Leo Drummond, Luciana de Oliveira, Marcilio Camargos, Renata Ataide, Renato Medeiros, Roberta Lanza, Valéria Bahia

Para mais informações sobre o Festival Conexas, visite o Instagram oficial @festivalconexas.

Da Redação com Renata Ataide