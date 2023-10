Grupo de fãs organiza homenagens para ídolo do BTS em Sete Lagoas; veja entrevista

Quem percorrer a avenida José Sérvulo Soalheiro, em Sete Lagoas, até o dia 22/10 verá um outdoor diferente. Isso porque um grupo de fãs do BTS, renomado grupo de música pop sul-coreano (k-pop) celebrou o aniversário de um dos seus ídolos de uma maneira única. Jimin, um dos integrantes do BTS, completou 28 anos nesta sexta-feira, 13 de outubro.

Elaine Loures em frente ao outdoor com homenagem a Park Jimin do BTS. Foto Alan Junio/SeteLagoas.com.br.

Elaine Loures, psicóloga residente na cidade de Sete Lagoas e admiradora do BTS, liderou esse projeto especial. Ela se juntou a 50 outras fãs - fãs do BTS são conhecidos como "Armys" - para criar homenagens memoráveis ao artista.

Além do outdoor, essas comemorações incluíram um piquenique realizado na Serra Santa Helena no último dia 12 de outubro. Essas ações refletem o espírito apaixonado e o compromisso da comunidade de fãs do BTS em homenagear um dos membros do grupo.

A história de 10 anos do BTS (que em coreano signfica "Bangtan Sonyeondan", tradução aproximada para “escoteiros/meninos à prova de balas”), é recheada de hits, conquistas, prêmios, MV's (videoclipes), shows pelo mundo (no Brasil em 2014, 2015, 2017 e 2019), campanhas sociais, artísticas e ambientais, além da presença e atuação em lugares importantes como discursar na ONU. Esses ideais também são propagados pelos fãs ao redor de todo o planeta.

O esforço coletivo dos Armys transcendeu as fronteiras geográficas, unindo fãs de diferentes partes do mundo para celebrar esse momento especial. Elaine Loures compartilhou sua profunda conexão com o BTS e a importância dessa homenagem numa entrevista exclusiva, disponível na íntegra abaixo:

Da Redação, Djhéssica Monteiro, Maria Eduarda Alves, Filipe Felizardo e Vinícius Oliveira.