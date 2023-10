Sete Lagoas: O clima estará propício para a observação do eclipse solar? Veja a previsão completa

Os moradores de Sete Lagoas, podem ficar otimistas em relação à visibilidade do tão esperado eclipse solar, pois as condições meteorológicas apontam para um dia favorável. De acordo com as previsões, o clima se mostrará cooperativo para os observadores do evento astronômico.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

As temperaturas variarão ao longo do dia. A mínima será de 18°C, com uma tendência a um leve declínio, enquanto a máxima atingirá os 33°C, com uma tendência de estabilidade. Isso significa que o clima será ameno e agradável para os moradores e visitantes que planejam aproveitar o dia.

Em relação à umidade, a cidade terá uma variação considerável, com uma umidade máxima de 90% e uma umidade mínima de 30%.

Quanto à possibilidade de chuva, o céu estará parcialmente ensolarado ao longo do dia, com uma previsão de 8mm de chuva. A probabilidade de chuva atinge 90%, o que significa que existe a chance de precipitação, embora não deva ser constante ao longo do dia.

Fonte: INMET