Veja a previsão do tempo para este domingo (15) em Sete Lagoas

Neste domingo, Sete Lagoas pode esperar condições meteorológicas variadas. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade válido até as 10h da manhã, com temperaturas variando entre 21°C e 32°C.

Aqui estão os detalhes:

Temperatura Mínima: 21°C, com tendência estável.

Temperatura Máxima: 32°C, com tendência estável.

Umidade Máxima: 75%.

Umidade Mínima: 30%.

Precipitação: Previsão de 0mm de chuva, com 0% de probabilidade.

Pela manhã, o céu estará predominantemente nublado, com ventos soprando no sentido Leste-Nordeste e intensidade fraca a moderada, podendo haver rajadas.

À tarde, as nuvens permanecerão no céu, e são esperadas pancadas de chuva isoladas. O vento virará para Nordeste a Leste, com intensidade fraca a moderada.

Durante a noite, o céu continuará com muitas nuvens, e o vento soprará no sentido Leste a Sudeste, com intensidade fraca.

Portanto, fique atento às condições meteorológicas, especialmente devido ao alerta de tempestade emitido pelo INMET até as 10h da manhã. É aconselhável tomar precauções adequadas, se necessário.

