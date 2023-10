Confira a previsão do tempo em Sete Lagoas nessa segunda-feira

Hoje, segunda-feira, 16 de outubro, a temperatura pela manhã marcou 24°C. Durante o dia, a temperatura mínima atingirá 17°C, enquanto a temperatura máxima será de 32°C.

Imagem de arquivo

De acordo com os dados do Clima Tempo, as chances de chuva são de 0%.

Os ventos estão soprando a uma velocidade de 22km/h, e a umidade do ar pode variar de uma mínima de 34% a uma máxima de 83%.

Da Redação com Clima Tempo