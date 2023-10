Escola Municipal Pedro Chaves homenageou professoras pelo seu dia

O que todos os profissionais têm em comum é que todos eles tiveram um professor. Celebrado oficialmente no último domingo, 15 de outubro, o Dia do Professor ganhou uma homenagem especial na Escola Municipal Pedro Chaves, na comunidade rural de Saco da Vida, em Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Representando o prefeito Duílio de Castro, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade enalteceu a importância da profissão que forma todas as outras. "Essa classe tão importante para a gente, que prepara nosso bem maior que são nossos filhos para o dia a dia. Parabéns a todos os professores do Pedro Chaves e de toda a cidade", disse Dr. Euro. "Parabenizamos a todas as professoras. Essa homenagem que fizemos aqui representa todas vocês. Sintam-se homenageadas. A vocês todo nosso agradecimento", completou a diretora da escola, Sâmara Rezende.

O secretário adjunto municipal de Educação, Renato Gomes, representou a secretária Roselene Teixeira durante o evento. "Em nome da Secretaria Municipal de Educação, quero estender esse dia de hoje, em que se comemora o Dia do Professor, a todos os professores de Sete Lagoas. Nosso sistema municipal de ensino está bem servido. Parabéns a cada um de vocês", comentou. "Tenho uma admiração muito grande pela diretora e sua equipe, que cuidam e zelam das crianças muito bem", concluiu a conselheira tutelar Márcia Oliveira.

Uma dinâmica foi realizada durante a entrega das homenagens e certificados. Aplausos e homenagens, também, para a diretora da unidade, Sâmara Rezende. Na sequência, todos desfrutaram de um lanche especial.

