4ª Feira da Paz lotou Parque Náutico do Boa Vista para show de Gabriela Rocha

A maior festa gospel já realizada em Sete Lagoas. Assim milhares de sete-lagoanos e turistas definiram a quarta edição da Feira da Paz, que na última sexta-feira, 13 de outubro, apresentou a cantora Gabriela Rocha no Parque Náutico da Boa Vista. Artistas e grupos locais também participaram do evento gratuito voltado para toda a família, como Gleice Kelly, Comunidade Cristã Amor e Cuidado, Pr. Everton Nogueira, Anderson Mota e grupo de pagode Por Ser Diferente.

Divulgação: Prefeitura de Sete Lagoas

O prefeito Duílio de Castro agradeceu a presença de todos e o apoio da deputada estadual Marli Ribeiro. "Esse evento é um presente para todos nós, uma noite que podemos nos fortalecer espiritualmente. Ele faz parte do início das comemorações do aniversário da cidade, que será no dia 24 de novembro. Quero agradecer ao pastor Francisley, que é presidente do Conselho de Pastores; ao pastor Fabrício Nascimento; à nossa secretária de Educação e Cultura Roselene Teixeira; e nossa deputada estadual e missionária Marli Ribeiro, que nos ajudou com recursos para a realização desse evento. Podem bater muitas palmas porque ano que vem queremos o apoio dela para esse evento de novo", brincou o prefeito.

A deputada retribuiu os agradecimentos. "Com essa parceria, Sete Lagoas, povo cristão, ou de outras religiões, esse momento é de todos nós darmos nossas mãos e nos unir para que nossa nação, nosso povo, nosso estado de Minas Gerais, tenham muita paz e prosperidade. Agradeço ao nosso prefeito Duílio de Castro, que inclusive é um amigo de muitos anos", lembrou a deputada.

A Feira da Paz é uma realização da Prefeitura de Sete Lagoas, a partir da Lei Municipal Nº 8.429, de 23 de abril de 2015, originada do Projeto de Lei 16/2014, de autoria do então vereador Fabrício Nascimento, com o apoio do Conselho de Pastores de Sete Lagoas. O evento também faz parte do Calendário Oficial do Município (Lei 8.429/2015). Além dos shows, 20 barracas de associações cristãs e entidades filantrópicas, como a Associação das Voluntárias do Hospital Municipal, venderão alimentos e bebidas não alcoólicas com todo o lucro destinado às suas atividades sociais.

Duílio de Castro falou da alegria em ter mais um importante evento na cidade. "Olha que multidão, que lindo! Um evento maravilhoso. Para nós é uma satisfação muito grande poder proporcionar esse momento espiritual. É nossa cidade cada vez mais linda, mais bela e acontecendo. Desta vez, a noite da música gospel. Um grande abraço", concluiu o prefeito.

Da Redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas