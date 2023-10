Caminhão tomba e complica o tráfego em Matozinhos sentido Pedro Leopoldo; ninguém se feriu

Na madrugada desta terça-feira (17), um caminhão carregado de carvão tombou na Avenida Caio Martins, em Matozinhos. O incidente gerou preocupações relacionadas ao tráfego, uma vez que uma das pistas no sentido Pedro Leopoldo ficou bloqueada, comprometendo o fluxo de veículos nessa via.

Foto: Reprodução/Internet

A causa do acidente ainda não foi esclarecida, porém, informações preliminares apontam que o motorista teria tentado evitar uma colisão com uma carreta estacionada, o que levou ao tombamento do veículo. Como resultado, a carga de carvão se espalhou sobre o canteiro central da avenida.

Felizmente, o motorista não sofreu ferimentos. A Polícia Militar esteve no local para lidar com a situação, e a equipe da Transmatoz, responsável pela gestão do tráfego na região, está coordenando os esforços e auxiliando na normalização do fluxo de veículos na Avenida Caio Martins.

Para os moradores e condutores que costumam utilizar essa via, é aconselhável que estejam cientes da situação e considerem a busca por rotas alternativas, uma vez que o tráfego pode se tornar complicado devido à obstrução de uma das pistas.

Da redação com Por Dentro de Tudo