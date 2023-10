Governo de Minas anuncia melhorias na MG-424 a partir de 2023

O Governo de Minas anunciou nesta segunda-feira (16) um aumento significativo nos investimentos em infraestrutura na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) está programando uma série de intervenções que abrangerão mais de 200 quilômetros de rodovias na região. Essas melhorias estão atualmente em fase de elaboração de projeto e estudos.

Foto: Seinfra/Arquivo

A partir deste ano, já estão previstas as primeiras melhorias nas rodovias MG-010, LMG-800 e MG-424, que são acessos cruciais para o Vetor Norte da capital e o Aeroporto Internacional de Confins. O foco dessas melhorias será aprimorar a sinalização e implementar dispositivos de segurança viária em diversos trechos dessas vias.

O edital para as obras já foi publicado, e o investimento total está estimado em cerca de R$ 12 milhões, provenientes do Tesouro do Estado. As melhorias estão planejadas para ocorrer na MG-010, abrangendo um trecho de 18 quilômetros entre a estação Vilarinho e o entroncamento para Lagoa Santa; na LMG-800, próximo ao trevo de Lagoa Santa, nas vias marginais da MG-010; e na MG-424, cobrindo uma extensão de aproximadamente 20 quilômetros.

Da redação com Por Dentro de Tudo