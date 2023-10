Lay-off: Iveco paralisa setores da fábrica de Sete Lagoas a partir do dia 30

Adiantado com exclusividade pelo SeteLagoas.com.br há alguns dias, diversos funcionários da planta da Iveco na cidade assinaram um documento onde terão seus cargos suspensos no regime de lay-off. A medida começa a valer pelo próximo dia 30 deste mês.

Foto: IVECO / Reprodução / Arquivo

Trabalhadores da empresa foram convocados na terça-feira (17), a serem informados da suspensão do contrato com remuneração a ser feita parte pela montadora, parte pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Como informado pela reportagem, serão 90 dias de paralisação, com previsão de retorno no dia 14 de janeiro de 2024. Nesse tempo, o funcionário passará por qualificação através de cursos ministrados em uma plataforma de estudos.

A informação sobre o possível lay-off corria na Iveco há cerca de dois meses; procurada pela reportagem, a empresa não quis comentar. Mas, de acordo com alguns funcionários, a parada pode se estender por até cinco meses.

O que é o lay-off

No Brasil, a legislação trabalhista permite a suspensão do contrato de trabalho por comprovação de instabilidade da empregadora por diversos motivos. Essa interrupção não significa demissão em massa, mas, os funcionários recebem parte do salário (custeados pela empresa ou pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Além do mais, é previsto em lei de que a redução na jornada de trabalho seja acordada entre a empresa e o sindicato que representa os trabalhadores.

Filipe Felizardo