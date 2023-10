Calor forte de até 37ºC; confira previsão do tempo nesta quarta para Sete Lagoas

Maçarico ligado em Sete Lagoas nesta quarta-feira (18): com temperatura chegando aos 37ºC de máxima, a cidade vive mais um dia quente da primavera; há a previsão de chuva até à noite.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é da subida do termômetro: a mínima registrada foi de 21ºC. O sol já brilha forte na manhã, com algumas nuvens sob o céu. A tarde a nebulosidade pode aumentar e pancadas de chuva podem surpreender os setelagoanos, principalmente no fim do dia.

Mas, o refresco não virá tão cedo: os termômetros atingirão 37ºC de máxima hoje. Nos próximos dias a temperatura promete cair, com tempo nublado e possibilidade de chuva na sexta-feira (20), segundo o Inmet.

Da redação com Inmet