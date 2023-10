Colégio de Sete Lagoas é uma das 10 escolas com as melhores notas no Enem 2022 em MG

Na última semana, um relatório exclusivo divulgado pelo jornal O Globo revelou dados obtidos de forma segura do Serviço de Acesso a Dados Protegidos (Sedap) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), referentes ao período entre 31 de julho e 3 de agosto deste ano. Esses dados fazem parte do estudo "Análise da evolução e disparidades nas notas do Enem", promovido pela edtech AIO Educação e elaborado pelos pesquisadores Paulo Vivas, Murilo Vasconcelos e Mateus Prado. Entre as 50 escolas com as maiores notas em todo o país e as 10 melhores de Minas Gerais, destacou-se o Colégio Rutherford de Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/ Colégio Rutherford

O Colégio Rutherford, fundado em 2022 por três amigos - Marcelo Geraldo, Fernando Pinto e Sergio Ferreira - surgiu com a missão de criar uma instituição de ensino de alta performance e com abordagem humanizada para atender às demandas da comunidade de Sete Lagoas.

Marcelo é professor de química e farmacêutico graduado pela UFMG, ocupa atualmente o cargo de Diretor Pedagógico e coordena o Ensino Médio. A gestão administrativa e financeira está a cargo do sócio Fernando, que possui formação em jornalismo e pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. A Diretoria de Ensino é responsabilidade do professor Sergio, que é engenheiro formado pela UFMG e atua como professor e diretor de ensino desde 1988.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

Marcelo expressou orgulho pelo destaque da escola, destacando a busca constante pela excelência em todas as atividades: "No primeiro ano de operação do colégio Rutherford, obtivemos um resultado de excelência. Isso se deve ao fato de que, ao longo de 2022 e também ao longo deste ano, sempre buscamos atingir a excelência em tudo o que fazemos aqui dentro da Escola. Portanto, é sinal de que estamos no caminho certo e estamos muito satisfeitos."

Sergio enfatizou a importância de manter a abordagem humanizada e o alto rendimento, e como o resultado reforça a certeza de estarem no caminho certo. "São os nossos pilares, e não abrimos mão de trabalhar de forma humanizada, em alta performance e alto rendimento. E quando vemos esse resultado, traz ainda mais a certeza de que, embora sendo uma escola jovem, começamos muito bem amparados, porque conseguimos entregar um rendimento de excelência."

Fernando ficou surpreso com a conquista precoce e ressaltou a importância da infraestrutura da escola e do ambiente propício para o alto desempenho dos alunos. "Então, desde a chegada do aluno na escola, passando pela recepção e nos demais ambientes aqui da escola, isso também é algo que pode agregar. É principalmente nessa parte da humanização, né? Tem alta performance, que é uma coisa que carregamos conosco, como Sérjão falou, mas também a humanização que está em tudo, está no tratamento que eles recebem aqui dentro, está na sala de aula, o conforto. Então eu acho que é um conjunto de coisas que fez com que chegassemos nesse resultado."

Sobre o processo pedagógico, Sergio destacou a importância do alto rendimento e da formação socioemocional, que é uma prática abraçada desde os alunos do sexto ano até os alunos do Terceiro ano do ensino médio. "Todas as 7 séries que nós trabalhamos, vamos contemplar os mesmos princípios e os mesmos valores, claro, adaptados a cada série, a cada idade, a cada ano. Mas o estudante nosso lá do sexto ano ele também tem de receber esse cuidado, embora ele precise compreender que a formação de qualidade é um processo que tem que ser construído de forma robusta, de forma consistente, e com cuidado com eles."

No que diz respeito à preparação para o Enem, Sergio explicou que a escola foca em todo o ensino médio, com uma carga horária crescente, um sistema de ensino robusto e um corpo docente experiente. "Nós não acreditamos que a preparação do estudante para o Enem é feita às vésperas da prova. Essa preparação é a cereja do bolo. Entendemos que a preparação é um conjunto de processos de etapas com atividades complementares." Os alunos são preparados ao longo de 32 semanas, e os simulados desempenham um papel fundamental nesse processo.

Fernando acrescentou que os alunos realizam cerca de 20 simulados ao longo dos três anos de ensino médio. "Então esse resultado vem muito também de treinamento, adquirido muito na cultura do simulado, como um atleta tem que treinar para ter um bom desempenho na hora da competição, aqui acreditamos nesse mesmo formato, a prova do Enem é uma prova que o aluno além de ter o conhecimento, ele tem que saber fazer a prova também."

Marcelo mencionou o apoio socioemocional oferecido pela escola e o acompanhamento próximo dos alunos. "E a gente sempre tenta acompanhar os alunos de perto nessa questão do socioemocional, inclusive aqui no colégio Rutherford nós temos o serviço de psicologia escolar e quando é necessário, sempre entra em ação para tentarmos amparar o aluno para que ele consiga os seus resultados no Enem e nos vestibulares tradicionais."

A equipe de psicologia escolar, que atende do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, foi destacada como um componente crucial para o sucesso dos alunos.

A proposta pedagógica do Colégio Rutherford enfatiza turmas menores para garantir um acolhimento eficaz e resultados satisfatórios. O Rutherford também é uma Escola Parceira do Bernoulli Sistema de Ensino, sendo assim, contam com todo o material didático, tecnologia e propostas pedagógicas de um dos maiores sistemas de ensino do Brasil.

Em termos de agradecimentos, os fundadores destacaram a confiança dos pais, estudantes e comunidade que apostaram no projeto desde o início, bem como o comprometimento dos professores e colaboradores. A parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli foi mencionada como um elemento importante no sucesso da escola.

Da redação, Djhessica Monteiro.