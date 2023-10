Dia das Crianças: parceria entre Assistência Social e Be Happy leva diversão a pequenos assistidos

Divertir, brincar e promover o bem-estar das crianças é indiscutível. Pensando nisso, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) estabeleceu uma parceria inovadora com a empresa Be Happy Club (Av. Arquimedes, 81, JK), visando proporcionar um dia de muita diversão e alegria para os pequenos, em alusão ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

A iniciativa teve como objetivo não apenas entreter as crianças dos acolhimentos institucionais da Prefeitura, mas também crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). "É importante ressaltar que a parceria vai além da simples cessão do espaço. A experiência de lazer para estas crianças estimula o seu desenvolvimento pessoal. Estamos trabalhando também a parte emocional delas, trazendo alegria que muitas não recebem devido ao seu cotidiano", comenta a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

"A gente fica muito feliz de receber essas crianças, pois entendemos que elas nem sempre têm acesso a esses brinquedos, a um dia divertido como esse. É uma forma da gente devolver para a sociedade o que a gente tem, todo o sucesso que o Be Happy tem. Graças a Deus fazemos muitas festas e esse é um modo de contribuir um pouco com a sociedade, trazendo crianças que não teriam oportunidade de ter esses momentos tão bonitos, tão divertidos assim", ressalta o representante da Be Happy, Evandro Luiz Tarcísio de Deus.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

A parceria entre a Assistência Social e a Be Happy para proporcionar diversão às crianças é um exemplo inspirador de como o setor público e o setor privado podem colaborar de forma efetiva em benefício da sociedade. "É fundamental que mais parcerias como essa sejam estabelecidas, visando sempre o bem-estar e o futuro das nossas crianças, adolescentes e pessoas em situações vulneráveis. Para saber mais sobre possíveis parcerias, nosso endereço é Rua Quintino Bocaiuva, 618, centro", completa a secretária.

Da Redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas