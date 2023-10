Nova praça Geni Raposo recebeu Festa das Crianças da comunidade do Santa Luzia em parceria com Prefeitura

A famosa Praça Geni Raposo, no coração do bairro Santa Luzia, recém reformada pela Prefeitura em parceria com as empresas Vibra Agroindustrial e Fábio Representações, recebeu no último domingo, 15 de outubro, uma grande festa em homenagem ao Dia das Crianças, celebrado oficialmente em 12 de outubro. O evento só foi possível com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, em parceria com as secretarias de Educação, Meio Ambiente e Seltrans, além de SAAE, Guarda Municipal e Codesel.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

"O comércio local também foi peça fundamental para a realização da festa e ainda contamos com a ajuda de inúmeros voluntários", avalia José de Arimatéia, o Erexa, um dos realizadores do evento e funcionário de carreira da Prefeitura. "Todas as crianças puderam usufruir do que quisessem e estivesse ao seu alcance", comemorou Juarez Mexicano, um dos idealizadores do evento. "A alegria demonstrada por elas foi enorme porque, além das guloseimas, elas puderam brincar nos brinquedos infláveis e curtir músicas e brincadeiras", completou Douglas, da barbearia Garagem do Corte, outro realizador do evento.

Cachorro quente, pipoca, algodão doce, refrigerante, picolé, sorvete, gelatina, algodão doce, sorteio de brindes e muitas brincadeiras fizeram a alegria da criançada. Para dar maior alegria às crianças e seus familiares que foram até a praça, a Sereia Vitória veio do Barreiro, região de Belo Horizonte, especialmente para o evento, reunindo no local centenas de pessoas entre crianças e adultos. A Torcida da Galoucura também compareceu, com apresentação de bandeiras e músicas.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

De acordo com o secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, Marcelo Cooperseltta, a realização do evento não seria possível sem essas parcerias. "Promovemos algo fantástico em nossa cidade e tivemos a oportunidade de constatar a alegria estampada nos olhos das crianças e até mesmo de seus familiares", afirmou. Com a doação de vários empresários e voluntários da comunidade, a festa teve início por volta das oito da manhã e e durou a tarde toda. "Isso mostra que, com a união e ajuda de muitas pessoas, podemos proporcionar a felicidade de todos. Esperamos no próximo ano contar com o apoio de mais empresários para realizar uma festa ainda melhor", acredita Eliseu, da Central do Gás, outra empresa apoiadora do evento.

Apoiadores: José de Arimatéia e Douglas (organizadores), Juarez Mexicano (idealizador), Daniele e Larissa, Cléber, Leozinho, PPJ, Vinícius (Picanhas Beer), Paula da Cantina, Marlene da Cantina, Fabrício Fonseca (Esporte), André (Galoucura), Carlos José, Regina, Maria do Carmo, Edilene e toda a comunidade do bairro Santa Luzia.

Da Redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas