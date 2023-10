GCM de Sete Lagoas resgata galo que estava preso dentro de carro

Na última sexta-feira, dia 13, por volta das 16h30, a Guarda Civil de Sete Lagoas recebeu um chamado do CECOM para se deslocar até o endereço da rua Felipe de Vasconcelos, número 79, no centro da cidade. A informação recebida indicava a presença de um galo trancado dentro de um veículo Fiat Punto.

Foto: Reprodução/ Vídeo/ Redes Sociais

No local, os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) entraram em contato com a solicitante, que explicou ter se deparado com a situação e que vinha pedindo ajuda para o animal há algum tempo.

Devido ao risco iminente de morte do galo devido ao calor extremo no interior do veículo, a equipe da GCM buscou a ajuda de um chaveiro para abrir o veículo, o que foi prontamente realizado. Após a abertura da porta, o galo foi retirado do veículo e recebeu água e um banho frio para reduzir sua temperatura.

Posteriormente, o suposto proprietário do veículo e do animal compareceu ao local. Ele alegou que tinha ido pagar algumas contas, mas que acabou demorando mais do que o esperado, lamentando profundamente o ocorrido. O homem foi orientado sobre sua conduta e liberado no local, uma vez que estava acompanhado de duas crianças pequenas.

Da redação