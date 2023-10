Reunião elege representantes de fóruns setoriais para Conselho Municipal de Cultura no biênio 2023/2025

Boas políticas culturais se fazem com a participação de todos os atores envolvidos. Com isso em mente, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - realizou, na noite desta terça-feira, 17 de outubro, no auditório da Casa da Cultura, a reunião dos Fóruns Setoriais para indicação de representantes que irão compor o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Sete Lagoas, em atendimento à Lei Nº 8.393, de 21 de novembro de 2014, que criou o Sistema Municipal de Cultura de Sete Lagoas.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

Fazem parte do Conselho os fóruns setoriais de Música, Artes Visuais, Biblioteca e Literatura, Artes Cênicas, Artesanato e Economia Criativa, Arquitetura, Cultura Popular, Produtores Culturais e Áudiovisual, além do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. "É importante o comprometimento dos que venham a assumir o Conselho para que o trabalho tenha continuidade e que a cultura seja cada dia mais valorizada", destacou o atual vice-presidente do Conselho, Henrique de Deus Vieira.

Os participantes da reunião receberam cópias do regimento do conselho e se dividiram em grupos setoriais para discutir propostas e nomes, retornando ao auditório com suas indicações para lideranças setoriais. "Após a eleição, juntaremos os membros eleitos da sociedade civil com os membros indicados do governo para a elaboração do decreto a ser publicado. O mandato dos novos representantes do conselho será para o biênio 2023/2025", informa a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.

Confira a lista dos eleitos de cada fórum setorial para compor o Conselho Municipal de Cultura para o biênio 2023/2025:

• Fórum Setorial da Música

Titular: Rodrigo Eduardo Barbosa

Suplente: Luciana Alves de Almeida

• Fórum Setorial de Artes Visuais

Titular: Gabriel Teixeira Costa

Suplente: Jhonatan Lucas Oliveira Reis

• Fórum Setorial de Biblioteca e Literatura

Titular: Fernando Antônio Becimo

Suplente: Marcio Soares Araújo

• Fórum Setorial de Artes Cênicas

Titular: João Paulo Valadares Coimbra

Suplente: Erick França Viana

• Fórum Setorial de Artesanato e Economia Criativa

Titular: Vanessa Coutinho de Oliveira

Suplente: Alois Marinho

• Fórum Setorial de Arquitetura

Titular: Davisson Daniel Nascimento Fonseca

Suplente: Lígia Marina Oliveira Valadares

• Fórum Setorial de Cultura Popular

Titular: Fábio Paiva

Suplente: Wagner Vareta

• Fórum Setorial de Produtores Culturais

Titular: Leandro Augusto Pereira de Faria

Suplente: Rodrigo Augusto Ferreira Carvalho

• Fórum Setorial de Áudiovisual

Titular: Thales de Castro Faria

Suplente: Vitor Soares Nogueira Gama

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas