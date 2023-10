Prefeitura empossa conselhos municipais da Pessoa com Deficiência e de Promoção da Igualdade Racial

Mais dois conselhos municipais foram empossados pelo prefeito Duílio de Castro na manhã dessa quarta-feira, 18 de outubro, por meio de cerimônias realizadas de forma online, no gabinete da Prefeitura de Sete Lagoas.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), regulamentado pelo Decreto Nº 7.065, de 1º de setembro de 2023, tem como objetivos garantir à pessoa com deficiência as medidas necessárias ao cumprimento das suas prerrogativas legais e ao pleno exercício de seus direitos básicos à educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer e profissionalização, bem como ao combate à discriminação e ao preconceito de qualquer natureza.

Já o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) tem como objetivo a redução das desigualdades raciais no Município, com ênfase na população negra, mediante reconhecimento das demandas mais imediatas, bem como das áreas de atuação prioritárias, garantindo o respeito à dignidade de todo ser humano e o direito do cidadão à autonomia e à convivência comunitária; a não-discriminação de qualquer natureza no acesso a bens ou a serviços públicos e privados; o reconhecimento dos diferentes grupos étnicos; e o respeito às religiões de matriz africana e de outros grupos etnicamente excluídos, em consonância com o princípio constitucional da liberdade religiosa.

Os conselhos municipais são compostos por representantes da Prefeitura e da sociedade civil. O caráter permanente desses conselhos possibilita que a participação do cidadão efetivamente se converta na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas municipais. O prefeito Duílio de Castro agradeceu aos novos empossados. "Acabou-se o tempo em que o prefeito administrava sozinho. Hoje temos os conselhos municipais que nos abrem a mente e nos ajudam a formular políticas públicas para grupos específicos. É uma forma de trazer a população para participar do governo”, comentou, parabenizando os empossados.

Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Representantes governamentais:

I – Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:

Titular – Leonardo Oliveira Andrade

Suplente – Elizabeth Regina Aguiar Santos Cazarim

II – Secretaria Municipal de Educação:

Titular – Alexandrina Maria Rodrigues Guimarães Souza

Suplente – Jaqueline Aparecida Pontelo

III – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

Vacância

IV – Secretaria Municipal de Saúde:

Titular – Mariana Schreiber Litwinski Martins

Suplente – Liziane Maria de Oliveira Gripp

V – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Políticas Urbanas:

Titular – Cinthia Campos Lanza

Suplente – Cristian Robert da Silva Costa

VI – Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Urbano:

Titular – Thaís Correa Moreira

Suplente – Heitor Gomes da Silva Neto

Representantes da sociedade civil:

I - Representante de Entidades que Atuam Junto às Pessoas com Deficiência Visual:

Titular – Fernanda Maria Soares de Oliveira (ADVISETE)

Suplente – Ana Paula Silva Valadão (ADVISETE)

II - Representante de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência física:

Titular – Cristiano Luiz Pereira (APAE)

Suplente – Ana Paula Gonçalves da Cunha Pena (APAE)

III - Representante de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência intelectual:

Titular – Elizandra Aparecida Santos Rocha (APAE)

Suplente – Larissa de Carvalho Souza (APAE)

IV – Representante de entidades que atuam junto às pessoas com deficiência auditiva:

Titular – (Vacância)

Suplente – (Vacância)

V - Representante de empresa ou cooperativa de transporte público de Sete Lagoas:

Titular – (Vacância)

Suplente – (Vacância)

VI - Usuário da Política Pública da pessoa com deficiência:

Titular – Thaís Vitória Vieira Alves

Suplente – Wilson Divino Cardoso

Membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Representantes governamentais:

I - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:

Titular – Helena Aparecida Alves da Silva

Suplente – Carlos Magno Silva Nebias

II – Secretaria Municipal de Educação:

Titular – Gislene Rodrigues Marques Costa

Suplente – Aline Miranda Silva

III – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

Titular – Liliane Inácio Duarte

Suplente – Maria Vitória Fonseca de Almeida Lapa

IV – Secretaria Municipal de Saúde:

Titular – Marcelo Justino da Silva

Suplente – Ana Silvia Paixão Santos

V – Secretaria Municipal de Cultura e Juventude:

Titular – Carla Renata D’ Paola de Godoy

Suplente – Breno Luiz Dias

VI – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo:

Titular – Mário Luiz de Oliveira

Suplente – Cristiano de Paula Morais

VII – Frente Parlamentar para a Igualdade Racial - PMIR:

Titular – Bruno Ricardo Policarpo

Suplente – Wagner Luiz Marques

Representantes da sociedade civil:

I – Representante da sociedade civil de notório conhecimento em relações étnico-raciais:

Titular – Juliana de Freitas

II – Representante da sociedade civil de grupo de mulheres negras:

Titular – Raphaela Pereira Soares Teixeira

Suplente – Nayara Nascimento

III – Representante da sociedade civil das entidades culturais ligadas ao movimento negro:

Titular – Virgínia Barbosa Figueiredo

IV – Representante da sociedade civil das entidades religiosas de matriz africana:

Titular – Fábio Barbosa Paiva

V – Representante da sociedade civil de pesquisadores, intelectuais ou universitários negros:

Titular – Josiane Veridiana Carmelito

Suplente – Jéssica Aparecida de Souza Martins da Cruz

VI – Representante de empresário empreendedor negro:

Titular – Luis Augusto Cardoso Lourenço

VII – Representante da sociedade civil de manifestações populares organizados ligados ao movimento negro:

Titular – Régis Nascimento Ribeiro

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

{moddule[1330]}