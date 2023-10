Um acidente entre dois ônibus, sendo um deles escolar, e o outro um microônibus particular, marcou a manhã desta quinta (19/10) na rua Pedro Maciel, bairro Papavento, em Sete Lagoas.

Um dos veículos teria perdido o freio, voltado de ré e atingido a parte da frente do escolar e também derrubado o muro de um lote. O acidente foi na altura do número 232 da rua Pedro Maciel.

Algumas crianças se queixaram de dores locais e foram conduzidas pelo SAMU. Foram aproximadamente 25 vítimas, destas 13 liberadas para casa sem queixas, com o ônibus particular disponibilizado pela empresa, com apoio da PM.

Entre as vítimas, o condutor de um dos ônibus, em estado leve. As crianças encaminhadas foram divididas entre UPA e Hospital Municipal de acordo com a queixa, sendo a maioria encaminhada à UPA. A condutora do outro ônibus recusou ser encaminhada. Nenhum paciente esteve em estado grave.

Viaturas do SAMU e Corpo de Bombeiros prestaram atendimento às vítimas e a Polícia Militar também esteve no local para providências quanto ao registro da ocorrência.

