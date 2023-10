Acidente entre carro da prefeitura de Itacarambi e caminhão deixa paciente morto em Corinto

Um trágico acidente ocorreu na noite de quarta-feira (18), na MGC–135, em Corinto. O acidente envolveu um carro da prefeitura de Itacarambi e uma carreta que transitava da cidade de Montes Claros em direção a Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Divulgação/PMRv

O veículo da prefeitura de Itacarambi estava em uma missão de transporte de pacientes para consultas na capital mineira. Infelizmente, as circunstâncias exatas do acidente não foram esclarecidas.

O veículo da prefeitura, um GM Spin, estava ocupado pelo motorista e seis passageiros, dentre os quais se encontrava um paciente de 75 anos. Tragicamente, o paciente não resistiu aos ferimentos resultantes da colisão e faleceu no local.

Os demais ocupantes do veículo foram prontamente socorridos pela concessionária que administra a rodovia e encaminhados para um hospital na cidade. Felizmente, o motorista da carreta saiu ileso do acidente.

Da redação com O Tempo

