Acidente entre carro e moto é registrado nesta quinta (19) no bairro Distrito Industrial

Nesta quinta-feira (19), uma colisão entre um carro e uma motocicleta ocorreu no cruzamento entre a rua Itamarandiba e a avenida Prefeito Alberto Moura, no bairro Distrito Industrial em Sete Lagoas

Foto: Reprodução/ Google Street View

Segundo relatos obtidos até o momento, tanto o motociclista quanto o motorista do carro estavam trafegando na mesma direção. Quando o carro se preparava para fazer uma conversão à esquerda, o motociclista estava realizando uma manobra de ultrapassagem, o que resultou na colisão, lançando o motociclista contra a cerca da horta comunitária nas proximidades. Como resultado, o motociclista sofreu diversos ferimentos e recebeu atendimento do Samu no local antes de ser levado para o hospital. O motorista do carro não se machucou.

A investigação sobre as circunstâncias do acidente está em andamento, e mais informações serão divulgadas conforme avançarem as apurações

Da redação