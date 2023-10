MG-424: Mulher cai de viaduto e é socorrida pelos bombeiros

Nesta manhã de quinta-feira, 19 de outubro, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para socorrer uma mulher que havia caído do viaduto Elias Kalil, situado na MG-424, nas proximidades do Centro de Treinamento do Atlético Mineiro, no sentido Pedro Leopoldo.

Foto: Reprodução/ Internet

As autoridades mobilizaram recursos de resgate e atendimento de emergência, incluindo o helicóptero Arcanjo 8, a fim de prestar auxílio à vítima. A mulher em questão, com 28 anos de idade, foi localizada consciente, embora não tenham sido divulgadas informações adicionais sobre seu estado de saúde pelas equipes de socorro.

As circunstâncias que levaram à queda da mulher do viaduto Elias Kalil permanecem sob investigação.

A situação gerou complicações no tráfego local até a conclusão da operação de resgate.

Da redação com informações de Por Dentro de Tudo