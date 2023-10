Chuva traz caos a Sete Lagoas nesta quinta-feira

No fim de uma quinta-feira (19), Sete Lagoas viveu uma hora de caos total - uma tempestade caiu sobre a cidade. Danos, prejuízos e muito susto são relatados.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Em um aviso publicado às 16h45, a Defesa Civil de Minas Gerais alertou sobre a possibilidade de vendaval com chuva forte. Pouco tempo depois, o céu escureceu.

Árvore cai em plena Norte Sul

Funcionários de uma empresa que retornavam para o serviço relataram para a reportagem do SeteLagoas.com.br que tiraram um árvore caída no meio da Avenida Norte Sul, na altura do bairro São Francisco.

O tronco interrompeu o tráfego do lado esquerdo da via. Moradores e funcionários tiveram que sair do ônibus e empurrar a árvore para o meio-fio, no meio da chuva, para seguir de volta para casa.

Alagamentos

Foram registrados alagamentos em diversas partes da cidade (apurar outros). Na região do Verde Vale, em algumas ruas, a água atingiu 30cm de altura.

Energia foi embora em partes da cidade

Em diversos bairros de Sete Lagoas foram registradas falta de luz. A reportagem apurou quedas na região central e na região norte, o fornecimento está com alterações desde às 18h.

Matéria em atualização

Filipe Felizardo, Vinícius Oliveira, Dhjéssica Monteiro