Olhos no céu: Eclipse lunar parcial acontece no dia 28; confira se será visível em Sete Lagoas

Um espetáculo celestial está prestes a acontecer no céu noturno de Sete Lagoas e em diversas partes do Brasil. De acordo com o site Time and Date, no próximo dia 28 de outubro, um novo eclipse lunar, desta vez parcial, será visível aos observadores. Neste fenômeno, a Lua passará pela sombra da Terra, proporcionando um espetáculo único para aqueles que olharem para o alto.

Aparência aproximada do eclipse em Sete Lagoas — Foto: Reprodução/ Time and Date

No Brasil, o eclipse lunar parcial poderá ser apreciado apenas na fase penumbral, momento em que as mudanças na coloração da Lua se tornarão levemente perceptíveis a olho nu. Em Sete Lagoas, o fenômeno terá uma duração de 1 hora e 24 minutos, oferecendo aos espectadores uma oportunidade especial de testemunhar esse evento cósmico.

Para uma melhor visualização do eclipse lunar, caso as condições climáticas permitam, é recomendável escolher um local elevado e com visão desobstruída em direção ao leste-nordeste.

Aqui estão os horários para observar o eclipse em Sete Lagoas:

18:02 - Nascer da lua

18:04 - Ponto de Máximo em Sete Lagoas: Neste momento, o eclipse atingirá sua maior magnitude enquanto a Lua estiver acima do horizonte em Sete Lagoas. No entanto, é importante notar que o verdadeiro ponto máximo do eclipse não será visível na cidade, já que a Lua estará abaixo do horizonte.

19:26 - Término do Eclipse Penumbral: A penumbra da Terra se dissipará, marcando o fim do espetáculo celeste.

É fundamental ressaltar que este evento, será um eclipse lunar parcial em nível global. Em nenhum lugar do planeta a Lua parecerá estar completamente encoberta, tornando-o um fenômeno único e imperdível para os entusiastas da astronomia em Sete Lagoas e além.

Da redação, Djhessica Monteiro