Passando a Limpo: Caio Valace fala sobre projetos, votações e CPI que vêm ocorrendo na Câmara Municipal

O programa Passando a Limpo desta sexta (20/10) recebeu nos estúdios da Rádio Eldorado o vereador e presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas Caio Valace.

Álvaro Vilaça, o convidado Caio Valace e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Caio Valace começou fazendo um balanço sobre seus dez meses a frente da presidência da Câmara Municipal, posição que ele ocupará até o final de 2024. Ele falou sobre vários projetos de reestruturação que vem sendo feitos na casa legislativa, dentre eles a previsão do tão aguardado concurso público.

Segundo Caio Valace, a casa pretende incluir cargos especializados no concurso para que os aprovados possam assessorar com mais propriedade os vereadores em assuntos de diferentes áreas como arquitetura, engenharia e finanças municipais, entre outras. A previsão é que esse concurso possa ser feito em meados de fevereiro e março de 2024.

Sobre a recente aprovação do aumento do número de vereadores na cidade de 17 para 19, quantidade que passa a valer nos mandatos de 2026 a 2028, Caio Valace relatou que é uma falácia dizer que foi a Câmara que aumentou esse número. O presidente explicou que a própria Constituição Federal determina a quantidade de representantes a partir do número de habitantes e que Sete Lagoas já estava com esse número defasado a algumas gerações. Segundo Caio, Sete Lagoas tem inclusive número de habitantes suficiente para abarcar até 21 vereadores, mas que houve um consenso para que nesse momento fosse aprovado o futuro quantitativo de 19.

Caio Valace também disse ser uma falácia afirmar que esse aumento significaria mais despesas ao município. O vereador declarou que as porcentagens de recursos que cada município deve receber também são expressas em lei de acordo com o número de representantes e que caso isso não seja feito os chefes dos executivos federais, estaduais e municipais estão sujeitos a penalidades e eventuais cassações.

Durante o programa também foi abordada uma recente reunião intermediada por Caio com representantes do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, prefeito Duílio de Castro e a empresa Cimento Nacional. Nessa reunião foi alinhado a compra de uma casa para Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência em Sete Lagoas com recursos vindos dessa empresa. Além disso, Caio Valace adiantou que na próxima semana deve ser votado um projeto de lei que cria a Secretaria da Mulher em Sete Lagoas.

Sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vem ocorrendo na Câmara e que investiga denúncia de suposto assédio moral da presidência cometido contra uma servidora da Câmara, Caio Valace demonstrou estar confiante de que os trabalhos continuarão sendo conduzidos corretamente e que a Comissão irá esclarecer todos os fatos.

Reveja o programa na íntegra: