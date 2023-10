Moradores de Funilândia e Inhaúma caem em golpes de falsas vendas e perdem mais de mil reais cada

Na noite de quarta-feira (18), um morador de 34 anos de Funilândia tornou-se vítima de um golpe ao tentar comprar uma televisão por meio de um anúncio falso no Facebook. O golpe resultou em uma perda financeira de R$ 1.150,00. Em um caso separado, em Inhaúma, uma mulher de 66 anos também caiu em um esquema fraudulento ao adquirir um aparelho de massagem chamado "Dream Life Premium", perdendo R$ 1.300,00. Ambos os casos estão sob investigação policial.

Na noite de quarta-feira (18), um morador de 34 anos de Funilândia se tornou vítima de um golpe relacionado à compra de uma televisão, resultando em uma perda financeira de R$ 1.150,00.

Segundo relatos, o golpe começou quando a vítima viu um anúncio no Facebook oferecendo uma TV por R$ 1.250,00. Movido pelo interesse, ele efetuou um pagamento adiantado de R$ 1.150,00 via Pix para o suposto vendedor, que forneceu um endereço em Lagoa Santa para a retirada do aparelho. Porém, ao chegar ao local indicado, a vítima foi surpreendida pelo verdadeiro dono da televisão, que confirmou ter anunciado o produto, mas por R$ 1.700,00, tornando claro que o anúncio que a vítima visualizou era falso.

Em Inhaúma, uma mulher de 66 anos também foi vítima de um golpe. Ela perdeu R$ 1.300,00 na tarde de terça-feira (17) ao ser enganada por um suposto vendedor que oferecia um aparelho de massagem chamado "Dream Life Premium".

O golpe iniciou com o vendedor batendo à porta da residência da vítima e, após considerável insistência, ela concordou em comprar o produto. O vendedor então trouxe outra mulher, a quem apresentou como sua funcionária, responsável pela conclusão da venda. A vítima relatou que a mulher solicitou informações pessoais e bancárias, alegando que seria mais conveniente usar o aplicativo bancário. Além disso, a autora questionou a vítima sobre o tipo de cartão (débito ou crédito) a ser utilizado, mas a vítima não soube responder. Por conseguinte, a mulher pediu o celular da vítima para fazer verificações.

A vítima também mencionou que o homem envolvido continuou fazendo uma série de perguntas pessoais e prometeu que o pagamento seria parcelado em 12 vezes de R$ 110, referentes a uma compra de carnes. No entanto, quando o filho da vítima chegou em casa e questionou a mãe sobre a compra do aparelho, ao verificar a conta bancária da mãe, descobriu um empréstimo de R$ 1.300, que foi retirado da conta através de uma máquina de cartão, conforme o extrato bancário.

Os dois casos foram registrados, e a Polícia está investigando os casos.

