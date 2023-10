Operação Especial: Polícia Militar realiza ação cívico-social em comemoração ao mês das Crianças; veja vídeo

No último dia 10, a Polícia Militar de Sete Lagoas, em colaboração com parceiros da iniciativa privada, promoveu uma operação especial na feirinha do centro da cidade. Essa ação teve um propósito nobre: comemorar o Dia das Crianças com uma iniciativa cívico-social na área de atuação da 62ª Companhia da Polícia Militar.

Imagem: Reprodução/ Vídeo/ 25ºBPM

A operação visava presentear aproximadamente duzentas crianças de Sete Lagoas, em um gesto de carinho e solidariedade. O evento contou com o apoio crucial de parceiros da iniciativa privada, que se uniram à Polícia Militar para tornar essa ação uma realidade.

Essa atividade não apenas proporcionou alegria e presentes para as crianças, mas também estreitou ainda mais os laços entre a Polícia Militar e a sociedade local.

Da redação com 25ºBPM