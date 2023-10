Bairro Jardim Arizona é mais um a ganhar moderna iluminação de LED em Sete Lagoas

A iniciativa, além da economia e maior luminosidade, leva mais segurança aos moradores.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A Prefeitura de Sete Lagoas segue com seu programa para modernizar toda a sua iluminação pública por meio da troca das antigas lâmpadas de sódio por novas lâmpadas de led, mais econômicas, com maior durabilidade e brilho. A iniciativa, além da economia e maior luminosidade, leva mais segurança aos moradores. As equipes da Prefeitura deram duro semana passada para concluir o serviço no bairro Jardim Arizona. Na noite desta quarta-feira, 20 de outubro, o prefeito Duílio de Castro conferiu o término dos trabalhos no bairro, acompanhado do vereador Pastor Alcides de Barros. "A lâmpada de LED, além de trazer mais luminosidade, traz mais segurança para a população, principalmente na parte da noite, na madrugada, para os alunos que voltam da escola e quem volta do trabalho", lembra o prefeito.

A nova iluminação de LED atende a um pedido do vereador, que também é morador do bairro. "Era um anseio aqui da comunidade e, agora, com essa nova iluminação, a segurança é garantida. A comunidade está grata e já tem se manifestado mostrando que estão agradecidos. A solicitação que fizemos para que isso acontecesse em prol da nossa comunidade, hoje, graças a Deus, é realidade. Recebemos o bairro completamente iluminado", agradeceu o edil.

Bairros iluminados com LED

O Jardim Arizona se une, agora, a dezenas de bairros de Sete Lagoas que já receberam a nova iluminação de led, entre eles, Aeroporto, Barreiro, Belo Vale, Boa Vista, Bom Jesus, Bouganville, Brasília, Canaã, Catarina, Catavento, Centro, Chácara do Paiva, Cidade de Deus, Danta Lanza, Dona Dora, Dona Silvia, Eldorado, Esmeraldas, Esperança, Estiva, Fazenda Velha, Glória, Indústrias, Itapuã, Jardim Arizona, Jardim Carolina, Jardim dos Pequis, Jardim Europa, JK, Lagoa Grande II, Mangabeiras, Mata Grande, Montreal, Morro do Claro, N.S. das Graças, N.S. do Carmo, Nova Cidade, Orozimbo Macedo, Padre Teodoro, Panorama, Papavento, Piedade, Progresso, Quintas do Lago, Recanto da Mata, Recanto da Serra, Residencial Pôr do Sol, Riacho do Campo, Santa Maria, Santo Antônio, São Cristóvão, São Dimas, São Geraldo, São João, São Jorge, Serra de Santa Helena, Silva Xavier, Titamar, Tropical, Vale das Palmeiras, Vapabuçu e Várzea.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM