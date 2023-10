É hoje! Sofft Burguer inaugura em Sete Lagoas com desconto especial para os 10 primeiros clientes

Chegou o dia tão aguardado para você ter uma experiência diferenciada em hambúrgueres e sanduíches em Sete Lagoas: a partir das 18h dessa sexta (20/10) você já pode fazer seu pedido na Sofft Burguer, a mais nova hamburgueria da cidade! E tem desconto super especial para os primeiros clientes, confira:

Os 10 primeiros clientes que fizerem pedidos a partir das 18h ganharão 20% de desconto!

O delivery estará preparado para receber seu pedido nos números (31) 3178 1027, WhatsApp (31) 9 9864 2016 e também na loja virtual da Sofft Burguer:



E você, já pensou em ter uma loja virtual para o seu negócio igual à da Sofft Burguer?

Ter uma loja online sem taxas adicionais por pedido oferece inúmeras vantagens. Em primeiro lugar, os clientes apreciam a transparência de preços, o que incentiva a compra e constrói confiança. Além disso, para os proprietários de lojas online, essa abordagem elimina o ônus de calcular e gerenciar taxas adicionais, simplificando o processo de negócios e permitindo uma melhor previsão financeira.

Uma segunda vantagem é a atração de uma base de clientes mais ampla. Sem taxas adicionais por pedido, os clientes são incentivados a comprar mais itens de uma só vez, aumentando o valor médio do carrinho de compras. Isso não apenas impulsiona as vendas, mas também reduz a resistência à compra, uma vez que os compradores não precisam se preocupar com encargos adicionais que possam desencorajar transações maiores. Essa estratégia, portanto, ajuda a aumentar a satisfação do cliente e a fidelidade à marca, gerando um impacto positivo nos resultados financeiros da loja online.

Faça contato através do número e WhatsApp (31) 9 9583 4052 e saiba mais informações de como obter a sua loja no SeteLagoas.com.br!

Conteúdo de responsabilidade do anunciante