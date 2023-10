Corrida Por Elas: Últimos kits disponíveis em evento que vai agitar a cidade no dia 26 de novembro

Evento terá percursos de 3km, 5km e 10km com concentração na Praça da Feirinha, a partir das 06h da manhã

Sete Lagoas tem uma média de sete denúncias de violência contra a mulher por dia na Delegacia da Mulher. Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), três mulheres são mortas por dia no país, vítimas de feminicídio. A situação alarmante fez com que a Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas idealizasse um evento na cidade com o objetivo de conscientizar a população. "Devido ao grande caos que o Brasil se encontra quando o assunto é relacionamento abusivo, decidimos criar um projeto que apoiasse as mulheres", afirma Ruvia Donatila Perez Marques, presidente da entidade.

Visando chamar a atenção para a redução dos casos de violência contra a mulher, a Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas, realiza a Corrida Por Elas, no dia 26 de novembro, com percursos de 3km (caminhada), 5km e 10km (corrida) e concentração na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha) a partir das 06h da manhã.

O evento, que deve ter mil participantes, já tem mais de 700 inscrições confirmadas. "Estamos 100% envolvidos não apenas nesse evento, mas em qualquer atividade esportiva que envolva a participação das mulheres em nossa cidade", reforça o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Marcelo Cooperseltta. Segundo o prefeito Duílio de Castro, o Corrida Por Elas é um evento para todas as pessoas, não exclusivo para mulheres. "Homens, mulheres, crianças e idosos podem correr, independentemente da idade ou nível de condicionamento físico. O importante é fazer parte dessa iniciativa e dessa causa", reforça.

