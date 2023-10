Amanhã dia 21 de outubro acontece a 3° Feijoada Drive Thru do Rotary

Evento voluntário em Sete Lagoas acontece nesse sábado, dia 21, com o objetivo de arrecadar fundos para os projetos do Rotary na cidade. A 3° Feijoada Drive Thru, oferecerá uma oportunidade para a comunidade apoiar causas sociais enquanto desfruta de uma feijoada deliciosa.

Imagem divulgação

Para adquirir a sua feijoada no capricho, você pode comprar um vale com os companheiros do Rotary ou na Foto Arte. Valor de R$30,00.

O local de retirada será no Salão do Lions R. Estrada dos Tropeiros, 905 (em frente à Lagoa do Cercadinho).

Os fundos arrecadados serão destinados ao projeto social do Rotary Club de Sete Lagoas o 'Natal Mais Feliz' projeto que escolhe uma escola carente e é realizado um dia de natal com presentes novos, Papai Noel, lanches e brincadeiras.

"Nossa feijoada é uma ação que fazemos há 3 anos, nós doamos, pegamos patrocinio, ajudamos a cozinheira. Acho muito importante esse projeto e pretendemos ajudar ao menos 200 crianças em nossa cidade, e faz bem até para nós mesmos porque levar a alegria para as crianças, nos deixa feliz." Disse a presidente da comissão de projetos do Rotary Sete Lagoas, Heloisa Rocha Valadares.

*Vendas Limitadas

Informações (31)99261-7161 ou no Instagram/facebook rotaryclubsetelagoas.

Da Redação, Maria Eduarda Alves