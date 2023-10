Carreta com carga gigante bloqueia rodovia MG-424 em Prudente de Morais

Na tarde desta sexta-feira (20), um evento inusitado chamou a atenção dos motoristas na rodovia MG-424, próximo ao posto fiscal desativado em Prudente de Morais. Uma carreta que transportava peças gigantes bloqueou a estrada ao tentar atravessá-la.

Imagem: Reprodução/ Internet

Apesar do bloqueio inesperado, o trânsito na MG-424 não foi completamente interrompido devido à existência de vias marginais ao longo do trecho. Isso permitiu que os veículos continuassem circulando, porém em velocidade reduzida devido ao aumento do tráfego nas vias alternativas.

O incidente levantou questionamentos entre os motoristas e pedestres que se depararam com a situação. Até o momento, não há informações precisas sobre a causa do bloqueio. A incerteza persiste quanto a se a carreta, transportando as peças gigantes, ficou presa ou se algum problema mecânico resultou no bloqueio.

Da redação com Por Dentro de Tudo