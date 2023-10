Cruzeirenses colocam faixa provocando Galo em Sete Lagoas

Rivalidade sem limites: um leitor do SeteLagoas.com.br enviou um vídeo para a redação mostrando uma faixa de cruzeirenses provocando o Atlético colocada no viaduto da Avenida Castelo Branco.

O registro foi feito na manhã desta sexta-feira (20), com os dizeres "6x1 Eterno", remetendo a goleada que o Cruzeiro registrou sobre o Galo na Arena do Jacaré, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011.

O superclássico acontecerá neste domingo (22), na Arena MRV, estádio do Atlético. O retrospecto entre os eternos rivais dá vantagem ao alvinegro: recém-promovido da Série B, o time azul não vence o Galo há sete jogos - desde 2017, já que Cruzeiro permaneceu três anos na segunda divisão.

