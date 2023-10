Sete Lagoas (MG) é a cidade que registrou o segundo maior volume de chuvas nas últimas 24 horas no Brasil. A cidade recebeu quase 64% da precipitação esperada para o mês de outubro em apenas um dia. Isso ocorreu entre quinta-feira (19) e sexta-feira (20).

Foto: Reprodução Internet

A cidade recebeu 52,8 milímetros de chuva, enquanto a média de chuva para o mês de outubro na cidade é de 82,8 milímetros. A cidade brasileira que liderou a lista de chuvas foi Santa Rosa (RS), com 60 milímetros. Aqui está o top 5:

#Chuva: Confira os maiores volumes de chuva nas últimas 24h, até as 8h de hoje (20), registrados pelo #INMET:



🌧️Santa Rosa (RS): 60,0 mm

🌧️Sete Lagoas (MG): 52,8 mm

🌧️Foz do Iguaçu (PR): 46,6 mm

🌧️Dourados (MS): 38,4 mm

🌧️São Borja (RS): 37,2 mm

🌧️São Luiz Gonzaga (RS): 34,6 mm — INMET (@inmet_) October 20, 2023

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para tempestades em 394 cidades de Minas Gerais, incluindo municípios da Grande BH. Essas tempestades podem trazer chuvas entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, e rajadas de vento de até 60 km/h, com previsão de afetar as cidades até as 10h deste sábado (21).

Da Redação com Itatiaia/Inmet