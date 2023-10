SAMU de Sete Lagoas divulga vídeo orientando sobre a forma correta de acionar o serviço; veja

O SAMU de Sete Lagoas divulgou um vídeo informativo sobre como acionar corretamente o atendimento do serviço. Uma das questões mais comuns diz respeito à Central de Regulação e ao processo de acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Foto: Reprodução/ SAMU Sete Lagoas

É fundamental que as pessoas compreendam que o processo de atendimento começa com uma ligação para o número 192. Durante essa chamada, é crucial que o solicitante mantenha a calma e esteja disposto a responder às perguntas essenciais, que incluem o seu nome, o número de vítimas envolvidas e a localização precisa da ocorrência, tudo de acordo com o protocolo estabelecido.

Além disso, é fundamental que o solicitante esteja ao lado da vítima, pois isso permite transmitir com precisão o estado de saúde da vítima ao médico responsável, o qual avaliará a situação e fornecerá orientações específicas.

É importante ressaltar que a equipe do SAMU só poderá chegar até a vítima se todos esses passos forem seguidos corretamente. É fundamental que a população esteja ciente dessas diretrizes para garantir uma resposta eficaz em situações de emergência.

Veja o vídeo na íntegra:



Da redação