Sete Lagoas: Motorista de aplicativo tem carro danificado por motorista que fugiu do local

Na noite da última sexta-feira (20), na Rua das Violetas, no bairro Catarina, em Sete Lagoas, um motorista de aplicativo teve seu veículo danificado em um acidente.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista, cuja identidade não foi revelada, estacionou seu carro, um HB20 vermelho, em frente à sua residência. Após ouvir um barulho, ao sair para verificar, constatou que um Fiat Uno havia colidido com seu veículo.

O condutor do Fiat Uno fugiu do local do acidente.

