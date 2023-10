O grupo 'Autismo com amor' foi criado em fevereiro de 2023, com o intuito de promover eventos que levassem informações importantes sobre o autismo. Com o sucesso do primeiro evento na feirinha popular da cidade, o grupo cresceu e também teve como propósito acolher mães de filhos com diagnóstico recente e também as mais experientes om adolescentes ou adultos. Foi formada uma rede de amor, acolhimento e troca de experiências.

Foto: Maria Eduarda Alves

As fundadoras foram Regyane, Viviani de Souza Costa e Rita de Cassia de Souza. O grupo se faz especial em todos os sentidos, pois são uma unidade. Tudo começou convidando as pessoas para fazerem algo no dia 2 de abril, Dia Mundial e Nacional de Conscientização Sobre o Autismo. Elas montaram o grupo com o intuito de organizar o evento. Conforme as pessoas foram entrando, perceberam que poderiam se unir para mais eventos e também para acolher mais pessoas.

A partir de então, o grupo se tornou uma democracia, onde tudo é decidido por votação, desde o nome do grupo até o último evento. Atualmente, a administração do grupo está a cargo de Viviani e Rita, uma vez que Regyane se afastou por questões particulares.

O evento de Dia das Crianças realizado em 22 de outubro foi o primeiro desse tipo, mas em 2023 já é o terceiro evento organizado pelo grupo.

Em entrevista Viviani de Souza Costa nos conta como foi a escolha do local para a realização da festa: "Quando o grupo decidiu fazer o dia das crianças/dia da família montamos um comitê de organização formado por 7 mães do grupo, Camila, Elisângela, Helena, Luana, Geovana, Rita e Viviani e lá tomamos todas as decisões. Queríamos um local com espaço, onde pudéssemos colocar os brinquedos e as praças de alimentação, mas principalmente que nossas crianças pudessem correr, pular, deitar, enfim, que se sentissem à vontade como se estivessem em casa. A Escola Nádia Lúcia nos acolheu com tanto amor e carinho que não tivemos dúvidas que lá nossos autistas seriam felizes."

Foto: Maria Eduarda Alves

"A decoração e alguns brinquedos foram doados e o restante pago com o valor das arrecadações. Aproveito a oportunidade para agradecer imensamente a todos que participaram desse momento lindo. Até o último minuto recebemos doações! O patrocinador dos personagens já era um dos nossos colaboradores na festa, foi uma surpresa maravilhosa e as crianças adoraram. Eles contribuíram positivamente com a nossa festa", acrescenta Viviani.

Durante o evento Lucimara Rocha e Vânia de Oliveira também conversaram com a reportagem do SeteLagoas.com.br:

Lucimara Rocha: "Estou como visitante aqui, minha irmã faz parte do grupo. Trouxe o Arthur que tem 17 anos, ele é filho da minha vizinha e ela não pode vir. Hoje em dia na sociedade como está, o olhar para o autismo tem discriminação. Então esse tipo de evento é bom para a família acompanhar e entender a criança. Eles só vivem no mundo deles e o amor é muito maior, temos que entender isso e que o olhar deles é diferente, acabamos aprendendo. Esse evento além de estar maravilhoso é importante para agregar a família, é uma troca de conhecimento."

Foto: Maria Eduarda Alves

Vânia de Oliveira: "Faço parte do grupo Autismo com amor fazem 5 meses, sempre tem alguns eventos que incluem toda a família. Essa troca está agregando muito ao conhecimento.”

O evento contou com o apoio de: Arca de Noé, Artefato Acessórios, Usilagos, Mr Job Coworking, Newphoto, Priscila Castro, Sinasplas, Ask, Lagoa Certificadora, Espaço Multdisciplinar, Diesel Sete, Hosso, Sintev, Regina Salgados, Nanda Brinque e Festa, Dom Code Studio, SAAE, Med&co, QM, Miltom Ferreira, Maia Auto Elétrica, Deivid Sampaio e Juliana Ventura Pscicologia da Infância, Thayna Valadares Pscicóloga, Padaria São Francisco, SL Designer, Suzana Marques Nutrição, Raryanne Prado Enfermeira, Lalu Browneria, Bar do Ricardo, Papelaria Mimas, Fábrica de Sonhos Doces, Festejar FD, Stimapet, Bela Festa, Armários Cav, Neuro Desenvolvimento, Materna Enxovais, RHT viagens, Fast Escova, Delimassa Pão de Queijo, Bela Baby, Araujo Transportes, Multi Ser, Contabilidade Aluísio Barbosa Jr., Mult Matos, ALA alimentos, Pastor Alcides, Delícias da Daya, Conectta Terapia, Fernanda Avelar Pscicologia, Maxion Montich, Célio Coletor, Loja Maçonica Atalaia, Junio Souza fotografia, DWG engenharia, Coworking Lagoa, Engenheiros sem Fronteiras, All cubo, Dr. Marcos Rochester Veterinária, Iinova Planejados, Sacolão Popular, Intermed, Chai Empório Natural, Gilson Liboreiro, Adilson Barber Shop, entre outros apoiadores anônimos.

Foto: Maria Eduarda Alves

Da Redação, Maria Eduarda Alves