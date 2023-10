Acidente em Sete Lagoas: idoso gravemente ferido após ser atropelado na Av. Raquel Teixeira Viana

Um idoso, da cidade de Cordisburgo, está em estado grave no Hospital Municipal de Sete Lagoas após ser atropelado por uma moto no início da tarde desta terça-feira (24), na Avenida Raquel Teixeira Viana, bairro Canaã.

Foto: Redes sociais / Reprodução

O acidente se deu próximo a um banco e diversas concessionárias. A vítima, segundo informações do SAMU ao SeteLagoas.com.br, não faleceu, como dito anteriormente, mas teve traumatismo craniano, traumas no tórax e addômen e fratura na perna esquerda. Ele foi estabilizado e intubado no local do acidente e encaminhado em estado grave para a sala de emergência do Hospital Municipal. O motociclista que se envolveu no acidente não teve lesões graves e também foi levado para o pronto-atendimento com lesões na cabeça.

Atualização às 20h48 - 24 de outubro

Filipe Felizardo e Vinícius Oliveira