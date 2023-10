Prefeitura de Sete Lagoas e Astrans inauguram revitalização da nova praça José Cirilo Leão

O que antes era só uma rotatória, sem bancos e com azulejos quebrados, agora se tornou uma bela e imponente praça, mais um espaço público de lazer revitalizado por meio da parceria público-privada entre a Prefeitura e a Astrans - Associação dos Transportadores de Sete Lagoas. A nova praça José Cirilo Leão, no bairro Henrique Nery, foi entregue oficialmente na noite desta segunda-feira, 23 de outubro, para a população.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Paulo Sérgio Damásio, presidente da Astrans, recebeu uma homenagem das mãos do prefeito Duílio de Castro. "Foi um prazer muito grande a empresa ter contribuído para reformar essa praça e, mais do que isso, vai cuidar dela durante 15 anos podendo ser renovado por mais 15 anos", disse o prefeito. "Gostaria de agradecer ao prefeito, seus secretários, funcionários públicos, por essa oportunidade de proporcionar à iniciativa privada participar de um propósito tão grande como esse. A Astrans sempre tem o objetivo de participar da ajuda à cidade, instituições, no que for preciso. Estamos sempre juntos. Vamos cuidar muito bem dessa praça. Que ela fique assim, linda, por muito tempo", respondeu Paulo Sérgio.

O vice-prefeito Dr. Euro de Andrade também agradeceu a parceria. "Estamos revitalizando todos os pontos turísticos da cidade, todas as praças, a entrada da cidade, a avenida Raquel Teixeira Viana, a Praça do Canaã, a Serra de Santa Helena, entre outros espaços. Isso faz parte de um início de embelezamento da cidade. Com isso, precisamos de parcerias e boa vontade das empresas que querem o desenvolvimento de Sete Lagoas. Por isso agradecemos à Astrans e queremos novas parcerias conosco", enfatizou o vice-prefeito.

Também participaram da inauguração comerciantes locais, representantes da Astrans, secretários e os vereadores Ismael Soares, Roney do Aproximar e Caio Valace. Após os discursos, o tão sonhado momento de descerramento da placa inaugural. A praça, agora, é do povo.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas