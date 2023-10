Simpósio celebra Dia do Servidor Público em Sete Lagoas; veja como se inscrever

O Dia do Servidor Público será lembrado, de forma antecipada, pela Faculdade Una Sete Lagoas (av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antonio), nesta quinta-feira (25), das 19h às 21h, no Auditório da instituição, com o “Simpósio Dia do Servidor Público: os papéis e responsabilidades dos servidores públicos”.

Imagem divulgação

O evento é organizado pela Liga de Estudos Jurídicos (LEJ) da Una. A fala será proferida pelo Procurador da Fazenda Nacional, Luiz Felipe Corrêa Moreira. O simpósio é gratuito e aberto a toda comunidade – incluindo estudantes de outras faculdades. É voltado especialmente para aqueles estudantes que recorrem ao curso de Direito para concursar posteriormente.

Luiz Felipe Corrêa Moreira vai falar sobre sua experiência e desafios na Procuradoria, além das perspectivas para o segmento. O Dia do Servidor público é comemorado em 28 de outubro. A data foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937.

Inscrições: Dia do Servidor Público: Os papéis e responsabilidades do servidor público

Da Redação com informações da Una Sete Lagoas