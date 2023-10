Prefeitura dá posse aos primeiros aprovados no Concurso da Educação e anuncia novidade sobre vale-transporte

Os 36 nomeados desta terça-feira atuarão no setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas

Um café da manhã especial e chocolate para adoçar a manhã dos 36 primeiros nomeados no Concurso da Educação Municipal. Assim a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer recebeu os novos colegas servidores, que iniciam o importante trabalho de zelar pelo conhecimento dos jovens sete-lagoanos a partir de agora. A posse se deu na manhã desta terça-feira, 24 de outubro, no auditório da Secretaria.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O prefeito Duílio de Castro e o vereador Ivan Luís aproveitaram a oportunidade para um anúncio importante: mais servidores da Educação passarão, em breve, a contar com o benefício do vale-transporte. "Estar aqui para efetivar os primeiros aprovados no concurso e dar essas boas vindas, para a gente, é uma alegria muito grande. Essas pessoas farão a máquina funcionar de agora para frente", disse o prefeito.

"Estamos dando posse aos 36 primeiros colocados no concurso e serão mais 800 chamados. Sete Lagoas está caminhando a passos largos investindo na educação. Aproveito para agradecer ao prefeito Duílio de Castro, pois apresentei requerimento para incluir o direito ao recebimento de vale-transporte para os servidores da pasta que recebem até R$ 3.000 de salário. Até então, o benefício era para quem recebia até R$ 2.000. E o prefeito, atentamente, sensível à causa, vai beneficiar com essa medida mais de 2500 funcionários", informou o vereador. O Projeto de Lei acabou de ser protocolado na Câmara Municipal e será votado o mais breve possível.

A nova efetivada Laudiene Lopes da Silva não escondeu a emoção em tomar posse. "Estou muito feliz tomando posse como Técnica de Educação depois de sete anos como funcionária pública (contratada). Minha maior alegria hoje é tomar posse e a partir do ano que vem serei empossada novamente, pois também passei no concurso para o cargo de professora de Matemática", conta.

A secretária da pasta, Roselene Teixeira, e o secretário adjunto, Renato Gomes, também deram as boas vindas aos novos efetivos. "Depois de mais de dez anos sem concurso, esses são nossos primeiros nomeados. É com muita satisfação que estamos recebendo-os", saudou Roselene. "Essa foi apenas a primeira chamada e a segunda chamada já foi publicada. A partir de agora os aprovados irão apresentar as documentações necessárias para tomarem posse. A terceira chamada terá posse no dia 1º de fevereiro de 2024", explicou o secretário municipal adjunto de Educação, Renato Gomes. Depois das apresentações iniciais, os novos efetivados assinaram o termo de posse junto aos representantes do comitê do concurso.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM