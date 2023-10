Mais uma edição da Assistência Social em Movimento agitou a Praça da Arara no bairro Orozimbo Macedo

Pula-pula, algodão doce, pipoca, oficinas de desenhos e coloridos, fantasias, contação de histórias, presença da Mulher Gata e Mulher Maravilha, além dos personagens Mosquito da Dengue e Agente de Vigilância Epidemiológica, fizeram parte de mais uma edição do programa Smasdh em Movimento, desta vez, na quadra da Praça da Arara, no bairro Orozimbo Macedo.

O Programa é idealizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) e visa levar os serviços assistenciais de forma gratuita à população, por meio de parcerias com a iniciativa privada. Cortes de cabelo, aferição de pressão e glicose, sorteio de brindes e cursos profissionalizantes, além dos serviços ofertados pela Assistência Social por meio dos CRAS, Centro Pop, Acolher e outros também foram ofertados.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também apoiou o evento, contribuindo com a doação de mudas, e também a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Epidemiologia. Com o apoio também do Legislativo Municipal, estiveram presentes as equipes dos vereadores Gilson Liboreiro, Eraldo da Saúde e João Evangelista. “É muito importante quando a Assistência Social traz estes serviços para bem próximo à população. Estou muito feliz com Sete Lagoas avançando mais a cada dia”, comentou João Evangelista.

A população agradeceu à Prefeitura e à Assistência Social pela realização do evento na comunidade do Orozimbo Macedo. “Para nós é a maior satisfação receber eventos como este aqui na nossa comunidade”, afirmou José Expedito Pereira, membro da associação do bairro. O prefeito Duílio de Castro também esteve presente e ficou satisfeito ao ver a integração da comunidade e a alegria da criançada. “Aqui trazemos a oportunidade de integrar as famílias e a diversão para as crianças, além dos serviços ofertados à população por meio da Assistência Social e da iniciativa privada”, disse.

A próxima edição já tem data e local, como explica a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves. “Mais um evento de sucesso para a população. Agradecemos os nossos parceiros e convidamos para a próxima edição que será realizada no dia 18 de novembro, no Terminal Urbano, como parte de uma das ações em comemoração ao aniversário de Sete Lagoas”, informou.

