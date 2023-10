Sete Lagoas: Previsão do tempo com máxima de 30°C e possibilidade de chuvas rápidas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (25) em Sete Lagoas indica que o dia terá variação de nuvens. Pela manhã, o céu estará parcialmente nublado, e ao longo do dia, podemos esperar chuvas rápidas, tanto durante o dia quanto à noite.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

A temperatura mínima prevista é de 20°C, com tendência a se manter estável, enquanto a temperatura máxima deverá atingir os 30°C, com uma leve tendência de declínio. A umidade do ar varia de 40% a 85%.

Quanto à precipitação, espera-se um total de 15mm de chuva, com uma probabilidade de 90%. Na parte da manhã, haverá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com o vento soprando do noroeste para o oeste, com intensidade fraca. Durante a tarde, o cenário se mantém, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e o vento mudando para noroeste a norte, com intensidade fraco/moderado e rajadas. Na noite, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, e o vento volta a soprar do noroeste para o oeste, com intensidade fraco/moderado e rajadas.

Da redação

Fonte: INMET