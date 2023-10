'Dia de cão' na BR 040 com dois acidentes na manhã desta quarta-feira

A manhã desta quarta-feira (25) foi de muita paciência para quem estava na BR 040, no sentido Sete Lagoas. Dois acidentes travaram a pista, causando um longo congestionamento.

O primeiro acidente aconteceu logo por volta das 6h40: um caminhão cegonheira, carregado, derrapou na rodovia na altura de Ribeirão das Neves, fechando totalmente a via. As equipes da Via040, concessionária que administra a BR 040, só conseguiram desbloquear a pista só às 8h. Ninguém se feriu. Por volta das 9h, a Via040 informava que o congestionamento no local chegava a 5km, mas sem retenção.

Enquanto isso, já com a rodovia paralisada, um engavetamento foi registrado há poucos quilômetros do primeiro acidente, na mesma pista sentido Sete Lagoas, também na cidade de Ribeirão das Neves. Equipes do SAMU socorriam os envolvidos no sinistro.

Da redação