Tragédia na BR-262: Caminhoneiro de Pedro Leopoldo perde a vida em acidente fatal

Na manhã da última terça-feira, dia 24, um trágico acidente vitimou Marlon Deivid, de 38 anos, residente em Pedro Leopoldo.

Foto: Reprodução/ Internet

O incidente fatal ocorreu na BR-262, especificamente em uma área de desvio no município de Abre Campos, no estado de Minas Gerais.

A falta de sinalização adequada no local é apontada como a possível causa do capotamento da carreta que Marlon estava dirigindo. Infelizmente, o motorista ficou preso nas ferragens e, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu, vindo a óbito no próprio local do acidente. Marlon deixa sua esposa, uma filha de 19 anos e um filho de 15 anos.

Da redação com Por Dentro de Tudo