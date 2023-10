Servidores do SAAE terão reajuste no vale-alimentação; valor chega a R$ 600

Servidores do SAAE Sete Lagoas foram informados, em reunião com a presença do prefeito Duílio de Castro (Patriota) e o presidente da autarquia, Robson Machado, um reajuste de R$ 167 no vale-alimentação, além da escala de pagamentos até o final de 2023.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Ilustração

A reunião aconteceu na manhã desta quarta-feira (24) no setor operacional do SAAE. Lá, o chefe do executivo informou o cronograma de escala de pagamentos até o fim do ano:

Para funcionários que não receberam férias-prêmio, será pago o restante do benefício até o dia 24 de novembro;

O 13º será pago integralmente em 7 de dezembro;

Os salários serão pagos em 27 de outubro, 30 de novembro e 28 de dezembro.

Vale-alimentação

Duílio de Castro e o presidente do SAAE informaram sobre o reajuste do vale-alimentação pago a servidores da autarquia, que será agora de R$ 600 - um aumento de R$ 167 no valor pago outrora. O novo vale é uma reivindicação dos servidores para equiparação aos terceirizados que trabalham no SAAE, que recebem este valor.

Da redação