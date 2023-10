Prefeitura inaugura reforma da quadra da Escola Municipal Professor Raymundo Gravito, no Jardim dos Pequis

Apresentações de dança, canto, música e um delicioso café da manhã marcaram a inauguração de mais uma obra da Prefeitura de Sete Lagoas. Desta vez, foi a entrega da nova quadra da Escola Municipal Professor Raymundo Gravito, no bairro Jardim dos Pequis, por meio de uma emenda do deputado estadual João Vitor Xavier. Cobertura, telas, alambrados, gols, pintura, palco com acessibilidade, banheiros adaptados e uma caixa dágua fazem parte da nova estrutura. O diretor da escola recebeu alunos, funcionários e a comunidade na manhã desta quarta-feira, 25 de outubro.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

"É um presente, um prêmio que a comunidade está ganhando com essa quadra que vem agregar muito para a educação dos nossos estudantes", comentou o diretor Wanderley Freitas. A secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, lembrou dos investimentos recentes feitos na estrutura de outras escolas. "Essa é a segunda quadra que entregamos esse ano. Estamos com várias escolas em reforma e com cronograma para a continuidade de revitalização de outras unidades educacionais no ano que vem", anunciou.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas