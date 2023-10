Sete Lagoas: Alerta de tempestade e máxima de 29°C para quinta (26)

A quinta-feira (26) em Sete Lagoas promete trazer variações climáticas ao longo do dia. A temperatura mínima registrada será de 19°C, com tendência estável. Já a temperatura máxima alcançará 29°C, porém, a tendência é de declínio ao longo do dia.

Foto: Arquivo/ SeteLagoas.com.br

Quanto à umidade do ar, os níveis oscilarão entre 45% (mínima) e 90% (máxima). Há também a previsão de chuva, com acumulado previsto entre 30mm a 67%.

É importante ressaltar que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de tempestade para as próximas horas. Essa tempestade pode trazer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos variando entre 40-60 km/h e risco de queda de granizo. Adicionalmente, existe um baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e possíveis alagamentos.

No período da manhã, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, e o vento soprará de direção NW-W com intensidade fraca/moderada.

Na parte da tarde, o cenário se mantém, com muitas nuvens, pancadas de chuva e a possibilidade de trovoadas isoladas. O vento manterá a direção NW-W e a intensidade será fraca/moderada, podendo ocorrer rajadas.

À noite, a expectativa é de que as condições climáticas permaneçam semelhantes, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento continuará soprando de NW-W com intensidade fraca/moderada, também sujeito a rajadas.

Recomenda-se que os moradores estejam atentos às atualizações meteorológicas, especialmente devido ao alerta de tempestade emitido pelo INMET, que pode trazer impactos significativos na região.

Da redação com informações do INMET