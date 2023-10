Apostador online de BH conquista prêmio milionário de R$ 14 Milhões na Quina

Um apostador de Belo Horizonte teve uma sorte incrível ao faturar R$ 14 milhões no concurso 6275 da Quina com um bilhete de sete dezenas, cujo valor foi de R$ 52,50. O jogo premiado ocorreu no sorteio da última quarta-feira, dia 25, e foi feito por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Foto: Reprodução/ Pexels

A probabilidade de acertar as cinco dezenas da Quina com um jogo simples é de uma em pouco mais de 24 milhões. No entanto, ao utilizar um bilhete com sete números, a probabilidade aumenta para uma em 1,1 milhão. As dezenas sorteadas no concurso 6275 foram 02 - 21 - 36 - 44 - 51.

No total, 104 apostas acertaram cinco números e foram premiadas com R$ 5.493,90, incluindo quatro apostas de Belo Horizonte, bem como duas de Bom Jardim de Minas e Serro. Acertar três dezenas rendeu R$ 94,41, enquanto dois acertos proporcionaram R$ 4,04. O próximo sorteio da Quina está programado para esta quinta-feira, dia 26, com um prêmio principal de R$ 800 mil.

Para jogar na Quina, o preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números o jogador marcar, maior será o custo da aposta, mas também aumentarão suas chances de ganhar. Na Quina, é possível marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

Os prêmios são distribuídos para aqueles que acertam 2, 3, 4 ou 5 números. Além disso, os apostadores têm a opção de concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos usando a Teimosinha. Os sorteios ocorrem seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado.

Para jogar online, qualquer pessoa com mais de 18 anos pode fazer suas apostas por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de aposta é de R$ 30, com um limite máximo de R$ 500. As apostas podem ser pagas com cartões de crédito e débito, mas não são aceitas através do sistema Pix. Os jogadores têm a flexibilidade de escolher a quantidade de números ou permitir que o sistema faça uma seleção aleatória. Além disso, existem sites que geram números aleatórios para jogos, se os jogadores preferirem essa abordagem.

Da redação

Fonte: Itatiaia