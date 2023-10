Sete Lagoas: Homem furta picanha em supermercado do bairro Iporanga

Na tarde de quarta-feira (25), um homem realizou o furto de dois pacotes de picanha em um supermercado situado na Rua Carmem Kilesse, no bairro Iporanga, em Sete Lagoas.

Foto: CNA/Wenderson Araujo/Trilux

Segundo relatos do gerente do estabelecimento, o indivíduo entrou no local e percorreu os corredores, onde pegou os mencionados pacotes e se retirou sem efetuar o pagamento. Logo em seguida, ele empreendeu fuga em um veículo Volkswagen Gol de cor preta.

Até o momento, o suspeito não foi encontrado.

Da redação